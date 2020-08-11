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Реформа ЖКХ в Казахстане

Ведущий вебинара Аркадий Рубцов, опытный юрист, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

Фото : almaty.tv11 августа 2020, 09:31

Дамы и господа!

В РК продолжается реформа жилищно-коммунального хозяйства. И от того, насколько эффективно и грамотно жильцы многоквартирных домов организуют процесс управления объектами кондоминиума, изберут управляющих общедомовой собственностью и сервисные компании, которые будут производить ремонт, уборку, техобслуживание, охрану дома и др., будет зависеть насколько удобно и комфортно станет проживать в этих домах.

14 августа в 11:00 часов приглашаем всех заинтересованных в вопросе управления жилищно-коммунальным хозяйством принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА "Жилищная реформа в РК и начало процесса сертификации специалистов для управления и обслуживания жилыми домами".

Вы узнаете:
- Какие существуют проблемы регистрации новых форм управления. Какую форму выбрать - Объединение собственников имущества или простое товарищество.
- О проблемных моментах перехода к управлению в ОСИ и ПТ.
- О чем необходимо знать членам совета дома, председателю ОСИ доверенному лицу ПТ.
- Где и как обучаться сотрудникам сервисных и управляющих компаний. Сертификация специальностей в РК или почему надо учиться.

Ведущий: Аркадий Рубцов, опытный юрист, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Принимаем ваши вопросы по теме.


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