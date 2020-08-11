Глава Нацбанка объяснил ослабление тенге

Ожидается дефицит платежного баланса к концу года.

Обменный курс тенге с начала июля ослаб на 3,5% с 404,07 до 418,31 тенге за долларов по состоянию на 10 августа. О причинах в ходе заседания Правительства рассказал председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев, передает zakon.kz.

Ослабление тенге сдерживается нефтяными котировками, зафиксировавшимися на уровне выше 40 долларов за баррель. На 7 августа цена на нефть закрепилась на уровне 44,4 долларов за баррель на фоне известий о снижения запасов нефти и соблюдения сделки ОПЕК+. Внутреннюю поддержку национальной валюте оказали конвертация активов Национального фонда с целью выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет, а также продленные меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, - заявил Ерболат Досаев.

По данным финрегулятора, с начала по конец июля с целью выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет было конвертировано активов Нацфонда порядка на 6,3 млрд долларов, из них в июле на 1,1 млрд долл. Объем трансферта с начала года составил 3,6 трлн тенге, в том числе 455 млрд тенге в июле текущего года.

Объем продаж в июле субъектами КГС составил 195 млн долларов, с начала введения мер в марте – 890 млн долларов.

По предварительной оценке Нацбанка, текущий счет платежного баланса за 1 полугодие сложился с профицитом 2,1 млрд долларов за счет снижения доходов к выплате прямым инвесторам в 3,5 раза.

В целом, профицит текущего счета платежного баланса в 1 полугодии стал следствием относительно высоких цен на нефть и роста ее поставок в начале года, а также существенным падением доходов прямых инвесторов. Данный эффект будет исчерпан во второй половине года и, по нашим прогнозам, приведет к дефициту платежного баланса по итогам текущего года, - сказал Досаев.

Добавим, что профицит торгового баланса снизился на 12,3% до 9,9 млрд долларов по сравнению с 1 полугодием 2019 года (11,4 млрд долларов). По информации Нацбанка, экспорт товаров сократился на 10,7% или на 3,1 млрд долларов, что связано с падением экспорта нефти и газового конденсата на 8,5% или на 1,4 млрд долларов за счет снижения контрактных цен. Импорт товаров сократился на 9,7% или на 1,7 млрд долларов в результате сокращения ввоза инвестиционных товаров на 15,8% или на 1,1 млрд долларов.

Подготовил Альберт Ахметов

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