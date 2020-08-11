Более 540 млрд тенге недополучил бюджет Казахстана 

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 4 трлн 468 млрд тенге или план исполнен на 94,7%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 2 трлн 714 млрд тенге или план исполнен на 83,3%.

Более 540 млрд тенге налогов недополучил бюджет Казахстана , сообщил на заседании правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

В государственный бюджет доходов поступило на сумму 4 трлн 468 млрд тенге или план исполнен на 94,7%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 2 трлн 714 млрд тенге или план исполнен на 83,3%. Неисполнение плана по доходам составило 544 млрд тенге, — сообщил Жамаубаев.

По его словам, основные суммы неисполнения приходятся на такие налоги, как НДС и КПН. Так, на неисполнение КПН повлияли падение цен по основным экспортным позициям в среднем на 16,1%, приведший к снижению поступлений от крупных налогоплательщиков в горнорудном секторе на 120 млрд тенге.

Основные причины неисполнения плана по НДС являются рост возврата НДС на 84,4% или 218,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшение оборотов по реализации по данным ИС "Электронные счета-фактуры" на 12,4%, — добавил министр.

Он уточнил, что основное уменьшение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 34,4% или на 3,5 трлн тенге, снижение товарооборота РК с третьими странами на 9,1%, в том числе в июне месяце - на 23,6% и количества транспортных средств, импортирующих товары с КНР, - на 16,7%.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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