Лекарства на 1,7 млн долларов пытались вывезти из Казахстана 

На компанию наложили штраф в размере 416 700 тенге.

В ЗКО за отсутствие разрешения на вывоз лекарств, виновных привлекли к ответственности, передает zakon.kz.

Напомним, в начале июля текущего года на автомобильном пункте пропуска "Таскала" при проверке товаросопроводительных документов грузовой автомашины, следующей по маршруту РК-РФ обнаружены лекарственные средства "Физиотенз" на сумму более 1,7 млн долларов США без разрешительных документов на вывоз лекарственных средств из РК, выдаваемых уполномоченным органом.

Проверка выяснила, что эти лекарства пытались вывезти из территории Казахстана АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика" нарушая порядок вывоза лекарственных средств из территории РК, т.е. Правила ввоза на территорию РК лекарственных средств и медицинских изделий и вывоза с территории РК лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных и не зарегистрированных в РК лекарственных средств и медицинских изделий лекарственных средств", утвержденные Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 17 августа 2015 года № 668, - сообщили в КФМ МФ РК.

В последствии суд признал АО виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 463 КоАП РК и наложил штраф в размере 416 700 тенге без конфискации предметов совершения административного правонарушения.

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