Казахстанцы стали больше хранить сбережения в тенге

Таковы данные Нацбанка.

Доля депозитов в тенге в казахстанских банках увеличилась на 3% с начала 2020 года. Об этом в ходе заседания Правительства доложил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает zakon.kz.

Депозиты в банковской системе на конец июня составили 19,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 4,4% или 846 млрд тенге за счет роста тенговых вкладов. Вклады в национальной валюте выросли на 10,2% (или на 1 104 млрд тенге) до 11,9 трлн тенге. Валютные вклады снизились на 3,1% (или на 258 млрд) тенге, составив 7,9 трлн тенге на конец июня В результате, уровень долларизации депозитов снизился до 40% в июне (43,1% в декабре 2019 года), - сказал глава финрегулятора.

Что касается кредитов экономике, то с начала года они увеличились на 0,4% (или на 62,2 млрд тенге) до 13,9 трлн тенге на конец июня в результате роста долгосрочных кредитов на 0,4% или 52,4 млрд тенге до 11,9 трлн тенге. Краткосрочные кредиты выросли незначительно на 9,8 млрд тенге или 0,5% до 2,1 трлн тенге. При этом, отмечается замедление темпа роста кредитования экономики на фоне замедления деловой активности.

Ставка по тенговым кредитам юридических лиц снизилась с 11,4% в мае до 11,0% в июне , в том числе по краткосрочным кредитам – до 11,0% (11,3%), по долгосрочным кредитам ставка до 11,1% (12,1%).

Снижение базовой ставки в июле 2020 года позволит уменьшить стоимость кредитов и компенсировать возросшие кредитные риски в банковской системе, а также поддержит процесс восстановления экономики Казахстана, - считает Досаев.

Активы Национального фонда составили 58,2 млрд долларов, увеличившись за месяц на 0,5 млрд долларов (+0,9%) за счет полученного в июле инвестиционного дохода в сумме 1,6 млрд долларов, при этом в целях выделения гарантированного трансферта осуществлялась конвертация активов Национального фонда на 1,1 млрд долларов.

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