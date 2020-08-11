Какие продукты больше всего производят в Казахстане 

Отмечается рост производства колбасных изделий на 21,5%, крупы – на 11,8%, макарон на 8,1%, масла сливочного на 8%, муки – на 6,5%, масла растительного на 4,9%, кисломолочных продуктов на 4,7% , сыра и творога на 1,9%.

По итогам 7 месяцев этого года производство продуктов питания выросло на 4,1 %, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, передает корреспондент zakon.kz.

По итогам 7 месяцев этого года производство продуктов питания за указанный период выросло на 4,1% и составило 1 трлн 064 млрд тенге. При этом, необходимо отметить, что увеличилось производство переработанного риса на 70% с 72 тыс. до 122,4 тыс. тонн, — сообщил Омаров.

Также, по его словам, отмечается рост производства колбасных изделий на 21,5%, крупы – на 11,8%, макарон на 8,1%, масла сливочного на 8%, муки – на 6,5%, масла растительного на 4,9%, кисломолочных продуктов на 4,7% , сыра и творога на 1,9%.

Министр добавил, что инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 13,5% и составили 261,2 млрд тенге, производства продуктов питания – на 13,8% и составили 45,7 млрд тенге.

По итогам отчетного периода отмечается положительная динамика, при этом для развития отрасли правительством принимаются все необходимые меры, которые позволят достичь запланированных результатов, — заверил глава МСХ.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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