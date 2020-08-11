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Россиянина задержали на границе Казахстана за провоз наркотиков 

Начато досудебное расследование.

Фото : кадр из видео11 августа 2020, 11:03

Россиянина задержали на границе Казахстана за провоз наркотиков, сообщает zakon.kz.

7 августа казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Каракога" при выезде из Казахстана в Россию задержан гражданин РФ "К", который пытался провести спрятанное в автомобиле вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Результаты экспертизы показали, что выявленным наркотическим веществом является "Гашиш" общим весом около 400 грамм, - сообщили в КНБ РК.

По данному делу компетентными органами начато досудебное расследование.


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