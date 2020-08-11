Россиянина задержали на границе Казахстана за провоз наркотиков
Начато досудебное расследование.
Фото : кадр из видео11 августа 2020, 11:03
Россиянина задержали на границе Казахстана за провоз наркотиков, сообщает zakon.kz.
7 августа казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Каракога" при выезде из Казахстана в Россию задержан гражданин РФ "К", который пытался провести спрятанное в автомобиле вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Результаты экспертизы показали, что выявленным наркотическим веществом является "Гашиш" общим весом около 400 грамм, - сообщили в КНБ РК.
По данному делу компетентными органами начато досудебное расследование.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035579-53e5a237f6692a88487ac970d5c42511
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...