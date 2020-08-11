Психолог: родители неосознанно толкают своих детей к коррупции

Специалист привела случаи, когда взрослые добровольно-принудительно советуют своему ребенку выбирать специальность с хорошей зарплатой и возможностью находить дополнительные незаконные доходы.

Нередко сами родители воспитывают в своих детях будущих коррупционеров, заявила в ходе онлайн диалога на площадке Antikor.Live психолог Гульбану Умбетжанова, передает корреспондент zakon.kz.

Не воспитывай детей, а воспитывай себя - так говорят психологи. Родители сами должны показать пример честности и добропорядочности. Если они будут говорить одно, а делать другое - ребенок не будет это всерьез воспринимать. Мы сами в своих семьях воспитываем будущих коррупционеров, — заявила Гульбану Умбетжанова.

Когда взрослые собирают ребенка в школу, по ее словам, они сами подталкивают их к агрессии дать сдачи или добиваться своих целей в обход правилам в виде списывания домашнего задания у кого-нибудь из одноклассников.

В Европейских странах дети не переписывают. Даже если они спросят - им не дадут списать, потом что это дисциплинированность и правило, что не нужно употреблять чей-то интеллект, — уточнила специалист.

Она добавила, что при воспитании взрослые также допускают ошибку, когда вопрос касается выбора специальности.

Если ты выберешь такую специальность - у тебя будет хороша зарплата, незаконные доходы. Лет 15 назад все хотели стать прокурорами и судьями, потому что у них бы дополнительный незаконный доход. Сейчас то же самое. Все хотят стать чиновниками, потому что у них тоже определился стереотип, что там хорошие доходы доходы. Почему люди не выбирают преподавателя, психолога, инженера? У них нет возможности делать дополнительные деньги. Мы родители неосознанно толкаем детей к такой беде, как коррупция, — отметила психолог.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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