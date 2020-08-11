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Водителя, устроившего ночной дрифт, разыскивают полицейские Алматы

После того, как будет установлена личность водителя, его привлекут к ответственности за совершенные правонарушения.

Фото : Кадр из видео11 августа 2020, 12:17

Полицейские Алматы ищут водителя иномарки, устроившего ночной дрифт на кольцевой развязке, сообщает zakon.kz.

Ранее видео с лихачем, дрифтующем на мокром после дождя асфальте, было опубликовано в социальной сети instagram в паблике kris_p_almaty.

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А вот и полное видео дрифта ????

Публикация от @kris_p_almaty +21 | kz ???????? (@kris_p_almaty) 9 Авг 2020 в 9:46 PDT

Пользователи соцсетей оценили поведение водителя неоднозначно, но в целом восторга оно у них не вызвало.

Безумие и отвага! Но слабовато конечно, скорости нет. Е 34 способна на большее – написал пользователь под ником peiper_jochen.

Все прикольно, но не когда у нас под окном. В такую жару даже окна не закроешь, – написал пользователь kamilka_komilfo.

Супер водитель!!! Подумай о других, не будь эгоистом, – написал пользователь anu_kc_6538

Ждем новости, когда он запечатается куда-нибудь, – написал пользователь chingiz_saulebek.

За официальными комментариями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы. В ведомстве сообщили, что такое поведение на дорогах недопустимо, и представляет серьезную угрозу для остальных участников дорожного движения. Поэтому в отношении водителя иномарки будут приняты должные меры в соответствии с законодательством.

Будет установлена личность водителя. Его привлекут к ответственности за совершенные правонарушения, - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.


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