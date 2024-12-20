Дерзкого водителя, устроившего дрифт на дороге, арестовали в Алматы
Фото: pixabay
Полицейские привлекли к ответственности 20-летнего водителя за дрифт на дороге в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Полицейские рассказали, что 19 декабря 2024 года в Алатауском районе было зафиксировано нарушение правил дорожного движения и общественного порядка.
"Сотрудники местной полицейской службы привлекли правонарушителя к ответственности за мелкое хулиганство, создание аварийной ситуации и отсутствие страхового полиса", – отметили в ДП Алматы.
Решением суда 20-летнему правонарушителю назначен административный арест сроком на пять суток. Его транспортное средство помещено на штрафстоянку.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Жители Алматы сдали в полицию водителя, который дрифтовал под их окнами.
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