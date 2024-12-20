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Общество

Дерзкого водителя, устроившего дрифт на дороге, арестовали в Алматы

Водителя арестовали за дрифт в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 20:00 Фото: pixabay
Полицейские привлекли к ответственности 20-летнего водителя за дрифт на дороге в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что 19 декабря 2024 года в Алатауском районе было зафиксировано нарушение правил дорожного движения и общественного порядка.

"Сотрудники местной полицейской службы привлекли правонарушителя к ответственности за мелкое хулиганство, создание аварийной ситуации и отсутствие страхового полиса", – отметили в ДП Алматы.

Решением суда 20-летнему правонарушителю назначен административный арест сроком на пять суток. Его транспортное средство помещено на штрафстоянку.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Жители Алматы сдали в полицию водителя, который дрифтовал под их окнами.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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