Нарушитель тишины, в ответ на замечание, открыл стрельбу в Алматы

К счастью, обошлось без жертв.

Нарушителя тишины, вооруженного пистолетом, задержали жители расположенного рядом ЖК в Алматы. При этом, мужчина произвел в них несколько выстрелов. К счастью, обошлось без жертв, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента, снятое очевидцем, было опубликовано в социальной сети Instagram в паблике zhest_kazakhstan.

В описании к видео говорится, что данный случай произошел напротив Алматы Арены в Алматы.

Все началось с того, что ночью 8 августа в час тридцать утра произошел конфликт по адресу, ЖК Алмалы, из-за замечания на громкую музыку из припаркованного авто. Музыка была настолько громкой, что большая часть жильцов дома проснулась. И стала снимать происходящее на видео.

В этот момент двое жильцов дома подойдя к нарушителю тишины и общественного порядка с просьбой выключить музыку, были атакованы неизвестным мужчиной в нетрезвом состоянии. После чего нападавший достал пистолет и нанес несколько ударов рукояткой пистолета по голове оппонента и открыл стрельбу по двум потерпевшим, слава Богу пистолет оказался с холостыми патронами и были лишь звуковые хлопки от выстрелов. Завязалась драка с целью обезоружить хулигана, в которой местные жители повалили нарушителя на асфальт и удерживали в таком положении до приезда сотрудников полиции. Заведено уголовное дело. Пострадавший получил травму головы, был госпитализирован в 7 больницу, где зашили голову и наложили 4 шва. Ведется следствие, – написал автор поста.

За официальными комментраиями журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы. В ведомстве пообещали предоставить ответ в ближайшее время.

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