Гелендваген ехал по встречной полосе на трассе
Видео распространяют в Сети.
Фото : кадр из видео11 августа 2020, 15:04
В Алматинской области Гелендваген ехал по встречной полосе на трассе , сообщает zakon.kz.
Данное видео распространяют в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль чуть не столкнулся с бетономешалкой.
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Верхняя трасса, друзья нас всех ждут дома, берегите себя ????
Подробности инцидента выясняются.
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