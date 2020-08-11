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Гелендваген ехал по встречной полосе на трассе 

Видео распространяют в Сети.

Фото : кадр из видео11 августа 2020, 15:04

В Алматинской области Гелендваген ехал по встречной полосе на трассе , сообщает zakon.kz.

Данное видео распространяют в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль чуть не столкнулся с бетономешалкой.

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Верхняя трасса, друзья нас всех ждут дома, берегите себя ????

Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online) 11 Авг 2020 в 1:43 PDT

Подробности инцидента выясняются.


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