Видео распространяют в Сети.

В Алматинской области Гелендваген ехал по встречной полосе на трассе , сообщает zakon.kz.

Данное видео распространяют в соцсетях. На кадрах видно, как автомобиль чуть не столкнулся с бетономешалкой.

Подробности инцидента выясняются.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!