Двое ранены в перестрелке в Алматинской области

Инцидент сняли на видео. Слышны женские крики и выстрелы.

Перестрелку в селе Узынагаш сняли на видео, передает zakon.kz.

Кадры опубликовали на странице "kris_p_kz" в Instagram.

На записи слышны выстрелы и женские крики. Автор видео сообщил, что "в кого-то попали".

Не ходите туда, стреляют! Цыгане стреляются. Из-за чего они дерутся? - говорит автор.

Внимание! Ненормативная лексика.

В ДП Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 24 июня.

В полицию поступило сообщение о драке с применением огнестрельного оружия. По прибытию на место преступления установлено, что конфликт произошел между знакомыми, в результате чего двое из его участников получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, - отметили в ДП.

Двое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Вещественные доказательства - охотничье ружье и дубинка изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, раследуемого в УП Жамбылского района по факту покушения на убийство по ст. 24 УК РК. В настоящее время расследование продолжается, - заключили в полиции.

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