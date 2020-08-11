В Атырау чемпион Азии погиб в ночной драке
Неделю назад ему исполнилось 18 лет.
Фото : Facebook11 августа 2020, 15:31
В ночь на 9 августа в ходе драки между несколькими парнями из пригородных сел Дамба и Курмангазы был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов, сообщает zakon.kz.
Как стало известно "АЖ", он скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце.
Неделю назад ему исполнилось 18 лет.
В Департаменте полиции Атырауской области это пока никак не комментируют. Неизвестно также, задержан ли убийца. А по словам местных жителей, на следующий день в Дамбе был проведен полицейский рейд.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035634-0c21e1caa30872217ffaba4f0dafa31c
Сейчас читают