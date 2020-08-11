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В Атырау чемпион Азии погиб в ночной драке

Неделю назад ему исполнилось 18 лет.

Фото : Facebook11 августа 2020, 15:31

В ночь на 9 августа в ходе драки между несколькими парнями из пригородных сел Дамба и Курмангазы был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов, сообщает zakon.kz.

Как стало известно "АЖ", он скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце.

Неделю назад ему исполнилось 18 лет.

В Департаменте полиции Атырауской области это пока никак не комментируют. Неизвестно также, задержан ли убийца. А по словам местных жителей, на следующий день в Дамбе был проведен полицейский рейд.


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