Новую станцию метро "Калкаман" в Алматы планируют построить за три года

Сроки запуска зависят от финансирования.

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан назвал сроки запуска двух новых станций алматинского метро, а также сообщил о начале работ по возведению еще одной новой станции, передает zakon.kz.

Сейчас продолжается строительство 2-го пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена, который включает станции «Сарыарка» и «Достык» и линию метро протяженностью 3,1 км вдоль пр. Абая в западном направлении от пр. Алтынсарина до ул. Момышулы.

В работе 442 работника и 66 единиц техники. Завершение строительства запланировано на конец 2021 года, работы сейчас идут в соответствии с графиком, финансирование обеспечено в полном объеме, - сказал Ернур Абжахан.

Кроме того, в Алматы в текущем году начато строительство 3-го пускового комплекса, который включает перегонные тоннели - станция «Достык» - станция «Калкаман» протяженностью 2,4 км от пр. Абая от ул. Яссауи до ул. Ашимова и в северном направлении под ул. Ашимова в мкр. Калкаман.

Начаты подготовительные работы, они только начаты, там есть туннель через реку Каргалы, на этом участке будет туннель, провели работы по исследованиям для установки вентиляции. При своевременном бесперебойном финансировании строительство запланировано на 3 года, - заключил Абжахан.

Альберт Ахметов

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