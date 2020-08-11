Два массажных салона работали подпольно в Алматы

Там девушки в возрасте от 19 лет оказывали интимные услуги клиентам.

Два массажных салона проигнорировали карантин в Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, эти салоны выявлены в ночное время.

Сотрудники оперативных подразделений, а также специальные мониторинговые группы из числа представителей районных акиматов, ДККБТУ и участковых инспекторов полиции продолжают проводить рейдовые мероприятия, направленные на выявлению нарушений карантинных норм.

На территории Медеуского района были установлены массажные салоны, в которых девушки в возрасте от 19 лет оказывали интимные услуги клиентам. Они работали в ночное время, несмотря на запрет во время карантина. 16 работниц и администраторов салонов были доставлены в районное управление полиции для принятия мер. Материалы собраны по ст.425 КРКобАП и переданы сотрудникам территориального УККБТУ для привлечения к административной ответственности. Отдельное производство также было осуществлено в отношении владельцев массажных салонов, предоставивших помещение для занятия проституцией или сводничества, – информировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Еркин Инкаров.

В полиции в то же время сообщили, что за сутки выявлено и передано в районные СЭС 153 факта нарушений карантинных мер. Всего в результате проведенных мероприятий совместными мониторинговыми группами к административной ответственности привлечено 2 тысячи 271 лицо, в том числе 2 тысячи 203 физических, 68 юридических лиц. Алматы.

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