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Ефремова вынесли на носилках из зала суда

Актеру стало плохо.

Фото : gazeta.ru11 августа 2020, 17:43

Актера Михаила Ефремова вынесли из зала суда на носилках, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что у него ухудшилось состояние и нарушена речь. Актер без сознания.

Скорее всего, без участия актера заседание суда не состоится.

Рассмотрение дела по существу началось 5 августа.

В ходе первого заседания прокурор зачитала обвинительное заключение. Выслушав его, Ефремов не признал вину, сославшись на то, что не помнит событий того вечера. Сотрудники ДПС, допрошенные в суде, подтвердили, что в момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам Ефремов также не помнит, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП.


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