Госпитализацию Ефремова назвали цирковым представлением

Актера госпитализировали из здания суда.

Анна Бутырина, одна из адвокатов потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, назвала потерю актером сознания в здании суда цирковым выступлением, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Бутырина пожаловалась, что стороне обвинения не дали комментариев о состоянии «так и не появившегося в зале судебного заседания» Ефремова и не предоставили медицинских подтверждений о его здоровье.

Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника, - подчеркнула адвокат.

Ранее актера госпитализировали из здания суда. Появилось видео того, как приставы пронесли Ефремова по коридору Пресненского суда, держа обессилевшего актера за руки и за ноги, после чего погрузили его в автомобиль скорой помощи. По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, у него заподозрили предынсультное или предынфарктное состояние.

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