Тугжанов поручил Минздраву держать эпидеситуацию под жестким контролем

Также вице-премьер поручил руководству регионов разобраться и принять меры по каждому факту несвоевременной выплаты компенсаций медицинским работникам, пострадавшим в борьбе с COVID-19.

Межведомственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассмотрела комплекс мер по дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации и подготовке к поэтапному снятию карантинных мер, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.



Министерство здравоохранения, Главный государственный врач доложили о показателях стабилизации эпидемиологической ситуации и возможных сценариях смягчения карантинных мер при усиленном санитарно-дезинфекционном режиме. При этом для недопущения роста заболеваемости предложен ряд новых индикаторов контроля работы регионов.



Е.Тугжанов поручил Министерству здравоохранения, руководителям местных исполнительных органов держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем и обеспечить дальнейшее снижение показателей заболеваемости.



Также вице-премьер поручил руководству регионов разобраться и принять меры по каждому факту несвоевременной выплаты компенсаций медицинским работникам, пострадавшим в борьбе с COVID-19.





Никаких поводов для самоуспокоенности и расслабления не должно быть. Регионам надо повысить эффективность работы мониторинговых групп. При необходимости проработать дополнительные меры по линии ведомств и местных властей для дальнейшего улучшения ситуации. Особые усилия должны быть сосредоточены на профилактической работе с населением, в первую очередь, по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования,- подчеркнул Е. Тугжанов.

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