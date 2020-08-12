В Казахстане зарегистрированы 691 новых случаев КВИ
Всего в стране подтверждено 100 855 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 691 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 314,
- бессимптомных носителей - 377.
Всего в стране подтверждено 100 855 случаев, из них:
в городе Алматы - 13650(+97),
в городе Нур-Султан -13348(+143),
в Атырауской области - 10638(+21),
в Карагандинской области - 9575(+66),
в ВКО - 7440(+75),
в ЗКО - 6411(+45),
в городе Шымкент - 5121(+7),
в Алматинской области - 4743(+22),
в Жамбылской области - 3928(+19),
в СКО - 3608(+35),
в Павлодарской области - 3580(+26),
в Кызылординской области -3195(+9),
в Мангистауской области - 3186(+15),
в Костанайской области - 3141(+29),
в Актюбинской области - 3124(+16),
в Акмолинской области - 3119(+50),
в Туркестанской области - 3048(+16).
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