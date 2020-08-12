В Казахстане зарегистрированы 691 новых случаев КВИ

Всего в стране подтверждено 100 855 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11 августа 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 691 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 314,

- бессимптомных носителей - 377.

Всего в стране подтверждено 100 855 случаев, из них:

в городе Алматы - 13650(+97),

в городе Нур-Султан -13348(+143),

в Атырауской области - 10638(+21),

в Карагандинской области - 9575(+66),

в ВКО - 7440(+75),

в ЗКО - 6411(+45),

в городе Шымкент - 5121(+7),

в Алматинской области - 4743(+22),

в Жамбылской области - 3928(+19),

в СКО - 3608(+35),

в Павлодарской области - 3580(+26),

в Кызылординской области -3195(+9),

в Мангистауской области - 3186(+15),

в Костанайской области - 3141(+29),

в Актюбинской области - 3124(+16),

в Акмолинской области - 3119(+50),

в Туркестанской области - 3048(+16).

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