В Казахстане стартуют выборы в сенат

На 17 мест в верхней палате парламента претендуют 46 кандидатов.

По указу Президента РК Касым-Жомарт Токаева выборы в Сенат Парламента были назначены на 12 августа, сообщает zakon.kz.

Выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов. В октябре 2020 года завершается срок полномочий 17 депутатов, избранных в 2014 году.

В соответствии с Конституцией РК, сенат формируется из депутатов, представляющих каждую область и города республиканского значения. Половина избранных cенаторов переизбираются каждые три года.

Согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени включены 46 кандидатов (после регистрации 12 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры).

Четыре кандидата в Восточно-Казахстанской области, по три кандидата в 10 регионах: Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В остальных регионах — по два кандидата.

Среди кандидатов работники коммерческих структур, государственных организаций, предприятий и учреждений, государственные служащие, представители общественных организаций и действующие сенаторы.

В список выборщиков по республике включено 3 069 депутатов маслихатов. В день выборов на сайте Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, что обеспечивает прозрачность и гласность избирательного процесса.

В последний раз выборы депутатов Сената Парламента РК проходили 1 октября 2014 года. Тогда баллотировались 39 кандидатов. Из 3 279 выборщиков приняли участие в голосовании 3 236 или 98,69% от общего числа выборщиков. Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными были признаны 12 избирательных бюллетеней.

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