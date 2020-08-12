Еще 22 человека скончались от коронавируса в Казахстане
Всего в стране от КВИ умерли 1313 человек.
Фото : inform.kz12 августа 2020, 09:20
Еще 22 человека скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 24 865 человека, среди которых 102 детей. В стационарах находится – 4 421 пациент, на амбулаторном уровне – 20 444.
419 человек находятся в тяжелом состоянии, 101 – крайней степени тяжести, 94 – на аппаратах ИВЛ.
Всего в стране от короновируса умерли 1313 человек.
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