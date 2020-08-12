Горячие новости
Читайте также

За сутки еще 8 человек умерли от пневмонии в Казахстане

Общее число зарегистрированных случаев пневмонии - 14 760.

Фото : Depositphotos12 августа 2020, 09:23

Еще 8 человек скончались от пневмонии за сутки в Казахстане, передает zakon.kz.

За сутки в республике зарегистрировали 1423 заболевших пневмонией. От болезни умерли 8 человек.

С 1 по 12 августа в стране зарегистрировали 14 760 случаев пневмонии, скончались 181 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты