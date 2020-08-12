За сутки еще 8 человек умерли от пневмонии в Казахстане
Общее число зарегистрированных случаев пневмонии - 14 760.
Фото : Depositphotos12 августа 2020, 09:23
Еще 8 человек скончались от пневмонии за сутки в Казахстане, передает zakon.kz.
За сутки в республике зарегистрировали 1423 заболевших пневмонией. От болезни умерли 8 человек.
С 1 по 12 августа в стране зарегистрировали 14 760 случаев пневмонии, скончались 181 человек.
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