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Опубликовано фото российской вакцины от коронавируса

Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.

Фото : Минздрав РФ12 августа 2020, 09:32

Министерство здравоохранения России опубликовало фотографию первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса, передает zakon.kz.

Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.

Сообщается, что вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

О регистрации вакцины объявил президент России Владимир Путин 11 августа. Он отметил, что она не вызывает серьезных побочных эффектов и эффективно работает.

По словам президента, одна из его дочерей участвовала в испытаниях и сделала себе прививку от коронавируса. После каждого укола (всего их было два) у нее ненадолго поднималась температура.


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