Рейды по соблюдению карантинных мер проводятся в Караганде

C 3 по 10 августа текущего года сотрудники полиции выявили 13 нарушений в сфере малого и среднего бизнеса.

На территории Караганды согласно Постановлению Главного санитарного врача области действует карантинный режим, нарушение которого подпадает под статьи Кодекса об административных правонарушениях РК, сообщает zakon.kz. ⁣

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Основным требованием Главного санитарного врача является недопущение распространения короновирусной инфекции среди населения. Но некоторые предприниматели нарушают его.

К примеру, с 3 по 10 августа текущего года сотрудники полиции выявили 13 нарушений в сфере малого и среднего бизнеса. Это отсутствие термометров, медицинских масок и перчаток у продавцов, несоблюдение расстояния между клиентами. По всем фактам сотрудниками СЭС составлены административные материалы по статье 425 части 1 КРК об АП.

Так, 5 августа в одном из кафе города проводились поминки, во время которых присутствовало множество людей. За что владелица кафе подвергнута штрафу в размере более 600 тысяч тенге. 8 августа полицейские выявили два бара, которые функционировали после 22.00. 10 августа после полуночи и 11 августа в 4.45 выявлены СПА-салоны, принимавшие клиентов в такое "ранее" время. Вышеназванные факты – всего их более 80 – зарегистрированы в отделах полиции, и материалы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения. В ночное время, помимо нарушений карантинных требований, полицейские выявляют лиц, нарушающих тишину.⁣

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Напоминаем, с июля текущего года внесены изменения в статью 437 Кодекса об административных правонарушениях РК, предусматривающие ответственность за нарушение тишины. Теперь время тишины на территории РК в будние дни с 22.00 до 9.00, в праздничные и выходные дни – с 23.00 до 10.00. В УП города Караганды зарегистрировано более 200 фактов, когда граждане игнорировали данное требование закона. Каждый из них был подвергнут административному штрафу в размере до 10 тысяч тенге. Полицейские убедительно просят граждан воздержаться от проведения массовых мероприятий.

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