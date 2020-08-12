Золотую маску с бриллиантами заказал китайский бизнесмен

Заказчик назвал три критерия, которым должна соответствовать маска.

Богатый бизнесмен из Китая заказал самую дорогую в мире маску для лица стоимостью в 1,5 млн долларов (630,6 млн тенге), передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Предприниматель связался с дизайнерской фирмой в Израиле в начале 2020 года. Сообщается, что лицевая сторона маски, выполненной из белого золота, будет инкрустирована 3600 белыми и черными бриллиантами.

Дизайнер и владелец ювелирного дома Айзек Леви рассказал, что заказчик назвал три критерия, которым должна соответствовать маска.

Первый критерий - тип маски - N99. Второе условие - доставка до 31 декабря. Третье условие, которое было самым простым в исполнении - это должна быть самая дорогая маска в мире, - сказал Леви.

Айзек Леви признался, что, хотя дизайн не в его вкусе, он благодарен за такой большой заказ в период пандемии.

Я рад, что эта маска дала достаточно работы для наших сотрудников, учитывая сложные времена, - сказал он.

Коллега Айзека Бецацель Купер сказал, что изготовление подобной маски - не самая легкая работа. Однако он уверен в успехе.

Установка такого количества бриллиантов немного затрудняет процесс, но мы справимся, - отметил Купер.

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