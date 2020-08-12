Что ждет экономику Казахстана осенью, рассказали в Нацбанке

Казахстан глубоко интегрирован с глобальными финансовыми рынками, но в тоже время нашей стране свойственны и наши внутренние особенности.

Заместитель председателя Национального Банка Казахстана Алия Молдабекова поделилась ожиданиями финрегулятора по мировым трендам на финансовых рынках и их влиянию на нашу страну, передает zakon.kz.

Центральные банки крупнейших экономик мира продолжают программы стимулирующих мер для поддержания активности внутри своих экономик, а правительства рассматривают возможности принятия дополнительных фискальных мер для минимизации последствий от COVID-19. К примеру, Правительство США находится в процессе утверждения дополнительных фискальных стимулов в размере не менее 1 трлн долларов в целях восстановления экономической активности, таких как освобождение от налогов и материальная помощь по безработице. Параллельно все следят за новостями об успешных испытаниях вакцин против коронавируса.

По заявлениям Аramco – крупнейшего производителя нефти в мире, спрос на нефть со стороны азиатского рынка восстанавливается и близок к своим докризисным уровням. Все это является поддерживающими факторами для рынка нефти и, соответственно, для нашего валютного рынка. С другой стороны, эпидемиологи отмечают вторую вспышку коронавирусной инфекции в целом ряде стран. Это сдерживает рост цен на нефть. Сохраняются риски нестабильности на рынках наших основных торговых партнеров – России и Китая, - сказала Алия Молдабекова.

По словам представителя финрегулятора, Казахстан глубоко интегрирован с глобальными финансовыми рынками, но в тоже время нашей стране свойственны и наши внутренние особенности.

Как центральный банк, мы продолжим ежедневно следить за развитием событий и, в случае необходимости, будем использовать весь спектр инструментов для обеспечения финансовой стабильности. Совместно с Правительством нами проработаны различные сценарии, в том числе и на случай ухудшения ситуации в мировой экономике, - заключила Молдабекова.

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