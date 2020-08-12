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Асю Тулесову приговорили к 1,5 годам ограничения свободы

Кроме того, ее обязали выплатить штраф в 20 МРП.

Фото : Facebook Ася Тулесова12 августа 2020, 10:39

Гражданскую активистку Асию Тулесову приговорили к ограничению свободы за применение насилия в отношении полицейского, передает zakon.kz.

Суд признал Тулесову виновной в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 МРП в сумме 55 тысяч тенге. По совокупности совершенных правонарушений ей назначили окончательно 1,5 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Асия Тулесова 8 июня была задержана водворена в ИВС Алматы. По версии следствия, 6 июня в Алматы во время незаконных митингов Тулесова применила насилие в отношении сотрудника полиции. Было начато досудебное расследование по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Эти статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы. В ходе судебных разбирательств число потерпевших увеличилось до шести. Все они сотрудники полиции.

На прениях прокурор запросил для Тулесовой год лишения свободы с выплатой штрафа в размере около 230 тысяч тенге.


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