Ущерб в 70 млн тенге нанесла государству ОПГ

В преступную группу входили шесть человек, занимавшиеся кражами скота в течение трех лет.

Полицейские Туркестанской области направили в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы скотокрадов, промышлявших в городах Кентау и Туркестан, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, в мае 2020 года сотрудники криминальной полиции областного ДП обезвредили преступную группу, похитившую у сельчан более 150 лошадей и коров на сумму более 70 миллионов тенге.

О проделанной полицейскими работе по сбору доказательств противозаконных действий преступной группы и хищении ею чужого имущества рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мы задержали группу из 6 человек, занимавшихся кражами скота в течение трех лет. Следствием полностью доказана причастность преступной группы к 19 кражам скота. В ходе досудебного расследования у подозреваемых изъяты 19 лошадей и 9 коров. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила более 70 миллионов тенге. 4 подозреваемых находятся под стражей, а двое под подпиской о невыезде. Следователями доказано, что данная преступная группа имеет организованный характер. У каждого участника преступлений были четко распределены роли. Одни похищали скот с пастбищ, другие прятали его в укромных местах, а третьи занимались сбытом краденного или разделывали скот на мясо. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 ч. 4 УК РК "скотокрадство". Дело находится на рассмотрении в суде, – рассказал Курманбек Сахов.

Он дополнил, что в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в Туркестанской области общее количество краж скота снизилось на 30,1% (с 365 до 255). Улучшилась раскрываемость тяжких видов скотокрадства с 71,7% до 78,6%, а снижение регистрации краж скота средней тяжести на 48,8% (с 297 до 152). За этот период полицейскими задержано 13 преступных групп, состоящих из 35 человек, причастных к 77 кражам скота.

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