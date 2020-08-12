Антикоррупционеры о волоките с бизнесом: Идет отфутболивание с кабинета в кабинет

В ведомстве ставят цель, чтобы появлялись новые технологии и рабочие места.

Мы нередко сами становимся свидетелями бюрократии и отфутболивания инвесторов с кабинета в кабинет, заявил в ходе онлайн диалога руководитель Департамента Агентства Республики Казахстана по противодействию коррупции по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках нашего агентства реализуется проект PBI (Protecting Business and Investments). Мы знаем, что есть много вопросов, которые касаются инвесторов и наших граждан. Часто сталкиваемся, когда становимся свидетелями бюрократии, отфутболивания с кабинета в кабинет. Зачастую с волокитой идет рассмотрение бизнес проектов. Например, бизнес зашел, хочет реализовать проект, а местные исполнительные органы препятствуют умышленно или правовые коллизии происходят, — заявил Сапаров.

По его словам, с проектом PBI департамент сопровождает иностранных инвесторов. На сегодня оказана помощь 30 проектам на сумму 177 млрд тенге.

В результате нами защищены права 63 предпринимателей. Думаю, что этот проект оправдан, есть с чем сравнивать. Простые граждане должны понимать, что это не какое-то лоббирование интересов агентством или департаментом. Мы хотим, чтобы бизнес был, появлялись новые технологии и рабочие места. В этом ключе, думаю, агентство вносит свою хоть и маленькую, но лепту, — отметил глава департамента антикоррупционной службы по городу Алматы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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