Победили коронавирус: из госпиталя для ветеранов выписали последнего больного

68-летний Кенжетай Кожеков с 75-процентным поражением легких выписан домой.

Последнего пациента с диагнозом «коронавирус» выписали из Центрального клинического госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в Нур-Султане. 68-летний Кенжетай Кожеков одержал победу над Covid-19, и сегодня его под аплодисменты проводили домой врачи, передает корреспондент zakon.kz.

Как рассказал заместитель директора госпиталя по лечебной работе Серик Шаяхметов, больной лечился в Таразе, но из-за ухудшения состояния родственники приняли решение перевезти его в Нур-Султан .

Он пролежал в госпитале 12 дней, легкие были поражены на 75%. Все необходимые лекарственные препараты, лечение он поучал по протоколу. Результат вы сами видите, сегодня выписываем, - сказал врач.

Своими эмоциями поделился и сам выздоровевший.

Врачам и коллективу госпиталя хочу выразить огромную благодарность. Так вышло, что заболел. Помню, что не мог дышать, положили в больницу, поставили аппарат, делали системы. Но сейчас все позади. Будем надеятся, что этот период мы прошли, - рассказал он.

Центральный клинический госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны был перепрофилирован в провизорный стационар 24 июня. За это время в госпиталь поступило 730 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, 335 с положительным результатом были переведены в другие стационары, а остальные вылечены и выписаны здесь.

В первые две недели было очень трудно работать, потому что мы никогда не сталкивались с коронавирусной инфекцией. В дальнейшем нам удалось вылечить большую часть пациентов, облегчить их состояние и выписать домой. Наш госпиталь готов в любое время перестроиться и работать как провизорный стационар, если все-таки вторая волна будет. Но все же надеемся на лучшее, - отметил заместитель директора госпиталя по лечебной работе Серик Шаяхметов.

Он подчеркнул, что за время работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, ни один медицинский работник в госпитале не заразился. Также они продолжают получать дополнительные выплаты к заработной плате в размере 425 тысяч тенге за риск заражения.

С завтрашнего дня госпиталь закрывается на дезинфекцию. Будет проведена полная чистка здания и кварцевание. После разрешения санэпидемстанции, госпиталь возобновит работу в плановом режиме.

При оптимистическом прогнозе наш госпиталь будет работать в плановом порядке. По последнему закону, который был принят в мае, мы дополнительно начнем лечить ветеранов, пострадавших при таджикско-афганском конфликте. Как только санэпидемстанция даст разрешение, мы с 1 сентября начнем работу. Но, если нужно будет и дальше лечить больных коронавирусной инфекцией, то мы готовы, - заключил врач.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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