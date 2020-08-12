Первая в мире вакцина против COVID-19. Токаев поздравил Путина
Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины.
Фото : Акорда12 августа 2020, 14:44
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране, — отметил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.
Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины, — информировал глава государства.
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