93% школьников Акмолинской области приступят к дистанционному обучению
В начальном звене по заявлению родителей будут функционировать дежурные классы с разбивкой на группы с наполняемостью до 15 человек.
Фото : пресс-служба12 августа 2020, 15:41
В 307 школах Акмолинской области обучение будет организовано в дистанционном формате, сообщает zakon.kz.
По информации управления внутренней политики, об этом в ходе прямого эфира рассказал руководитель региона Ермек Маржикпаев.
123 тысяч школьников или 93% от общего количества учеников области начнут новый учебный год за компьютерами. При этом, как отметил аким области, 248 отдаленные школы с малочисленным контингентом (контингент более 9 тысяч учащихся, или 7% от общего количества) начнут новый учебный год в штатном режиме.
По словам руководителя региона, в начальном звене по заявлению родителей будут функционировать дежурные классы с разбивкой на группы с наполняемостью до 15 человек, с соблюдением строгих санитарных мер.
Предварительно таких дежурных классов будет около 3 тыс., в которых смогут учиться почти 45 тыс. школьников.
Для разъяснения режимных моментов дистанционного обучения до начала учебного года будут проведены единые классные часы для детей, а также единые родительские лектории,- резюмировал Ермек Маржикпаев.
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