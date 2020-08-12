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Грязное озеро с мертвой рыбой нашли в Алматы

В комментариях люди пишут, что это озеро Пархач.

Фото : Instagram12 августа 2020, 16:03

В социальных сетях распространилось видео, на котором показан загрязненный водоем в Турксибском районе Алматы, на берегу которого замечена мертвая рыба, передает zakon.kz.

Снимавший видео мужчина утверждает, что водоем находится на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Волочаевская.

Смотрите, какой мусор после себя оставили, даже рыба выпрыгнула. Можно же было как-то собрать. Раньше здесь рыба хорошо водилась. Смотрите, что творится сейчас, - сказал мужчина за кадром.

В комментариях люди пишут, что это озеро Пархач. Люди возмущены, что некоторые сограждане довели озеро до такого плачевного состояния и продолжают выбрасывать туда различные отходы.

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Так и живем ????‍♂️ мы Люди сами виноваты ????‍♂️

Публикация от @kris_p_almaty +21 | ???????????????? (@kris.p.online) 11 Авг 2020 в 9:04 PDT

Спустя некоторое время после публикации материала ситуацию прокомментировали в отделе благоустройства акимата Турксибского района.

Озеро Пархач расположено в Турксибом районе, по ул, Кировоградской, с 2017 года озеро находится на праве собственности ТОО Ак Отау Групп. Согласно информации ТОО Ак Отау Групп, на данном участке планируется благоустройства территорий, с владельцем озера проведена беседа о недопущении подобных случаев, - сообщили нам в акимате Турксибского района.

Мы обратились за комментариями в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК с вопросами о том, будут ли взяты пробы воды и кто ответит за загрязнение природы.

Альберт Ахметов


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