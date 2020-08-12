В Экибастузе пастора оштрафовали на 630 тысяч тенге

По данному факту в отношении пастора возбуждено административное производство.

Священнослужителя оштрафовали на сумму более 630 тысяч тенге, передает zakon.kz.

При проведении рейдовых мероприятий 1 августа, в 21.11, на предмет нарушения карантина мониторинговая группа города Экибастуза выявила факт функционирования одного из религиозных объединений, - сообщили Павлодар-онлайн в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По данному факту в отношении пастора возбуждено административное производство по первой части статьи 425 КоАП РК - "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".

На него наложен штраф в размере 230 МРП, что составляет 638 940 тенге.

С 5 июля действует усиленный карантинный режим, во время которого приостановлена деятельность некоторых объектов, в том числе религиозных: мечетей, церквей, соборов, синагог и других.

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