В Экибастузе пастора оштрафовали на 630 тысяч тенге
По данному факту в отношении пастора возбуждено административное производство.
Фото : pavon.kz12 августа 2020, 16:40
Священнослужителя оштрафовали на сумму более 630 тысяч тенге, передает zakon.kz.
При проведении рейдовых мероприятий 1 августа, в 21.11, на предмет нарушения карантина мониторинговая группа города Экибастуза выявила факт функционирования одного из религиозных объединений, - сообщили Павлодар-онлайн в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По данному факту в отношении пастора возбуждено административное производство по первой части статьи 425 КоАП РК - "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
На него наложен штраф в размере 230 МРП, что составляет 638 940 тенге.
С 5 июля действует усиленный карантинный режим, во время которого приостановлена деятельность некоторых объектов, в том числе религиозных: мечетей, церквей, соборов, синагог и других.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035797-7f330462b84b57e09a6859a99221483f
Сейчас читают