Гэтжи назвал слабые стороны Хабиба Нурмагомедова

Бойцы встретятся в октагоне в октябре.

Американский боец Джастин Гэтжи вовсю готовится к бою с чемпионом UFC из России Хабибом Нурмагомедовым, который пройдет в октябре. Как стало известно, Гэтжи уже начал изучать будущего соперника, передает zakon.kz.

Джастин заявил, что у Нурмагомедова все-таки есть слабые стороны, правда, дело не столько в технических моментах ведения боев.

Думаю, его самая большая слабость – то, что он считает себя безупречным. Полагаю, если бы вы ему сказали об этом или обратили бы на это его внимание, Хабиб подробно объяснил бы, почему он в это не верит. Считаю, что Хабиб окружает себя людьми, которые ласкают его эго. Я видел, как бойцы окружают себя людьми, которые накачивают их, а потом кидают. В конце дня он дышит кислородом, его мозг нуждается в кислороде. А если я закрою подачу кислорода на полсекунды, он уснет, – приводит слова 31-летнего Гэтжи MMA Fighting, сказанные им в интервью для подкаста Майкла Биспинга.

По имеющейся на сегодня информации, Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи встретятся в главном поединке турнира UFC 254 24-го октября.

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