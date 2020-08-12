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В Москве отметили День Абая

В рамках мероприятия сотрудники Посольства РК прочли Слова Назидания.

Фото : пресс-служба МИД РК12 августа 2020, 18:07

В рамках празднования 175-й годовщины со дня рождения Абая Кунанбайулы дипломаты Посольства Казахстана в России во главе с Послом Ермеком Кошербаевым, а также представители обществ казахской культуры Москвы возложили цветы к памятнику великому казахскому поэту и мыслителю в российской столице на Чистых Прудах, сообщает zakon.kz.

Отдавая дань уважения выдающемуся соотечественнику, дипломаты отметили, что благодаря его творчеству произведения Пушкина, Лермонтова, Гете, Байрона, Шиллера и других представителей мировой культуры заговорили на казахском языке.

В рамках мероприятия сотрудники Посольства прочли Слова Назидания Абая и спели его знаменитую песню "Желсіз түнде жарық ай".

Специально к юбилею Абая в Рунете Посольством презентован сайт, где собрана информация о его жизни и творчестве, - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.


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