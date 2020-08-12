20 проблемных ЖК планируют сдать в Нур-Султане

Порядка 8 тысяч семей получат ключи от квартир.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов высказался о проблемных домах столицы, в которые до сих пор не могут заселиться люди, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году 20 жилищных комплексов планируем сдать - это порядка 8 тысяч семей. Там очень серьезные проблемы есть. Кризис внес свои коррективы. Какая-то часть строителей заболела в пиковый период, где-то темпы замедлились, но, несмотря на это, каждый день мы занимаемся этими проблемами. Ранним утро посещаем эти объекты, и на месте разбираем проблему. Стоит просто котлован, дом уже продали. Есть пять этажей - продали 10 этажей, по документам семь этажей - продали девять этажей. Есть ситуации, когда одну квартиру нескольким людям продали. Это серьезные преступления за которые многие строители понесли ответственность, но проблема то осталась, - рассказал Алтай Кульгинов.

По его словам, государство выделило деньги на то, чтобы все проблемные дома в столице были достроены. Несмотря на то, что по закону частный дом местные исполнительные органы не должны достраивать.

Конечно, где-то накипело, сколько лет ждут свои квартиры. Но мы тоже говорим, что это вопрос не одного дня. В прошлом году 10 домов завершили, план на этот год в два раза больше. Это не просто пятна - один дом, это целые жилищные комплексы, - добавил градоначальник.

Он также высказался о самом сложном объекте в районе Жагалау, где подрядная компания, несмотря на выделение средств, не желает достраивать дом.

Нужно, чтобы подрядчик просто работал, деньги есть. Такой парадокс, мы даем деньги, а он не работает. Тогда отойди, будет работать человек, который может работать. Они не хотят, судимся, - отметил аким. ЖК "Территория комфорта-1». Он как карточный дом сложился. У меня слов нет на этого застройщика. Толщина арматуры не та, стыки не сделаны, бетон не той марки. Представляете? Хорошо, что люди не заселились. Мы этот дом снесли, всю зиму сносили. Весной карантин помешал, но сейчас идет строительство. Территория Комфорта - 2, Орбита - 52 проблемных объекта было, - заключил Кульгинов.

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