На выборах в Сенат победил экс-аким Медеуского района Алматы

Новый сенатор назвал приоритетными законопроекты, направленные на укрепление политической стабильности, межнационального согласия, развития госуправления и повышение уровня эффективности и прозрачности власти.

В ЦИК РК подводят предварительные итоги депутатских выборов Сената Парламента. В Алматы победил экс-аким Медеуского района Султанбек Макежанов, сообщает zakon.kz.

Его кандидатуру все выборщики поддержали единогласно.

Султанбек Макежанов озвучил свою предвыборную программу. Приоритетными вопросами он назвал законопроекты, направленные на укрепление политической стабильности, межнационального согласия, развития государственного управления, а также повышение уровня эффективности и прозрачности власти.

Предлагая программу, экс-аким исходил из долгого профессионального опыта, поэтому говоря об экономике, Султанбек Алмасбекович отметил необходимость совершенствования законодательства по некоторым пунктам:

Господержка и стимулированию отечественных предпринимателей, реализующих инновационные проекты, а также проекты, направленные на внедрение принципов "зеленой" экономики и экспортоориентированные проекты;

Принять новые меры по снижению ставки НДС и индивидуального подоходного налога для малого и среднего бизнеса;

На законодательном уровне предусмотреть социальную ответственность бизнеса перед работниками в любой кризисной ситуации;

Поддержка Государственной программы развития туристской отрасли до 2025 года, развития туристических продуктов как горного, культурного, этнографического, так и делового туризма;

Развития экологической грамотности горожан, принять новые правовые акты в области охраны окружающей среды.

Особое внимание будучи акимом Медеуского района он обратил на социальную сферу.

В социальной сфере, приоритетными должны стать законопроекты, направленные на защиту работников бюджетной отрасли, а также социально уязвимых слоев населения: способствовать совершенствованию нормативно-правовой базы, предусматривающую поддержку института семьи и детства; уделить особое внимание совершенствованию законов, касающихся многодетных семей, защиты прав ребенка; путем совершенствования законодательной базы добиться социальной защиты инвалидов, детей инвалидов; определить социальные категории, которые должны быть поддержаны государством в случае стихийных, эпидемиологических, техногенных катастроф и конкретизировать объемы причитающейся им помощи; пересмотреть нормативные акты касательно арендного и кредитного жилья для социально-уязвимых слоев населения, - сказал Султанбек Макежанов.

По словам нового сенатора, на сегодняшний день, система образования требует больших изменений, диктуемых современным развитием общества. Поэтому система должна измениться, быть готовой к новым вызовам.

Алматы все еще остается самым крупным донором госбюджета, благодаря устойчивому экономическому развитию. Но наряду с этим, для поступательного его развития необходимо предопределить целый ряд вопросов, которые отражены в Стратегии "Алматы-2050".

Султанбек Алмасбекович считает, что необходимо сосредоточить усилия на развитии малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест.

Считаю перспективным развитие инноваций и внедрение новых разработок с учетом того, что в городе сосредоточены ведущие университеты страны, имеется хороший научный и кадровый потенциал. Вместе с тем, важно акцентировать внимание на индустриальную зону города. То есть, необходимо привлечь в индустриальную зону новые проекты, прежде всего высокотехнологичные и ориентированные на экспорт. Немаловажным фактором развития является также потенциал СЭЗ "Парк инновационных технологий, - отметил он.

Имея за плечами достаточный уровень образования и опыта, в том числе на государственной службе Султанбек Макежанов обещает приложить все усилия, чтобы, выполнить поставленные цели и задачи.

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