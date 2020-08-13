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В отношении главного санврача Алматинской области проведут служебное расследование

В соцсетях было распространено видео встречи чиновника с предпринимателями Талдыкоргана. Горожане пожаловались на неуважительное поведение санврача.

Фото : Пресс-служба Минздрава РК13 августа 2020, 01:27

В отношении главного санитарного врача Алматинской области проведут служебное расследование, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель Минздрава РК Багдат Кожахметов.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой изучил видео, опубликованное в интернете и СМИ, на котором главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов при встрече с предпринимателями местного рынка в городе Талдыкорган допустил крайне неуважительные высказывания в адрес горожан.

Глава Минздрава разделяет возмущение граждан и считает, что подобное поведение недопустимо для государственного служащего.

В этой связи Министр здравоохранения поручил начать служебное расследование в отношении главного санврача Алматинской области.

Разбирательство продолжается, о результатах которого проинформирует общественность Медиа-центр Минздрава на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях ведомства.


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