Генсек ООН назвал три главные угрозы миру в условиях пандемии

Это подрыв доверия к правительствам, дестабилизация глобального экономического порядка и использование пандемии как предлога для репрессий.

Пандемия коронавирусной инфекции ведет к снижению доверия людей к общественным институтам, злоупотреблению властью и углублению экономического неравенства, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в среду, 12 августа, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи.

Прежде всего он выразил обеспокоенность в связи с возможным подрывом доверия к правительствам стран и общественным институтам. Кроме того, по его словам, дестабилизируется глобальный экономический порядок.

Я особенно обеспокоен углублением социально-экономического неравенства из-за беспрецедентного мирового экономического кризиса, - подчеркнул он.

В-третьих, генсек выступил против использования пандемии в целях злоупотребления властью.

За последнее время в ряде стран прошли мирные протесты, но в некоторых из них пандемия использовалась как предлог для их жесткого подавления и репрессий, - указал он.

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