Еще 2079 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 76 756 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.13 августа 2020, 08:16
В Казахстане 2079 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 38,
в городе Алматы - 696,
в городе Шымкент - 415,
в Акмолинской области - 57,
в Актюбинской области - 36,
в Алматинской области - 50,
в Атырауской области - 279,
в Восточно-Казахстанской области - 84,
в Жамбылской области - 10,
в Западно-Казахстанской области - 25,
в Карагандинской области - 25,
в Костанайской области - 30,
в Кызылординской области - 195,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области -56,
в Северо-Казахстанской области - 41,
в Туркестанской области - 38.
Всего в стране выздоровели – 76 756 человек от COVID-19.
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