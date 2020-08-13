Еще 2079 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 76 756 человек от COVID-19.

В Казахстане 2079 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 38,

в городе Алматы - 696,

в городе Шымкент - 415,

в Акмолинской области - 57,

в Актюбинской области - 36,

в Алматинской области - 50,

в Атырауской области - 279,

в Восточно-Казахстанской области - 84,

в Жамбылской области - 10,

в Западно-Казахстанской области - 25,

в Карагандинской области - 25,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 195,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области -56,

в Северо-Казахстанской области - 41,

в Туркестанской области - 38.

Всего в стране выздоровели – 76 756 человек от COVID-19.

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