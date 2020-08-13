Фейковое "заявление" главы Роспотребнадзора о водке распространяют в соцсетях

ВОЗ подтверждает эффективность дезинфицирующих растворов, которые содержат не меньше 60% спирта.

В одной из казахстанских групп в Facebook появилась запись со ссылкой на российское издание, что "якобы водка убивает коронавирус за полминуты". При этом сайт ссылается на слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, которые, по их утверждению, были сказаны во время совещания с участием Владимира Путина 29 июля, передает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Сообщается, что подобных заявлений не было на совещании.

Во время своего выступления Анна Попова действительно говорит о том, что если обрабатывать поверхности спиртом, то это поможет уничтожить вирус, который на них содержится. Однако речь идет об этиловом и изопропиловых спиртах.

Вместе с тем мы проверили, как работают все возможные доступные нам сегодня химические дезинфектанты для обработки различных поверхностей. И было показано, что все дезинфектанты – и хлорсодержащие, и спиртосодержащие, и дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых оснований, – все активны в заявленных концентрациях. То есть вирус не столь устойчив, и правила дезинфекции, которые прописаны, позволяют от него избавиться. Как пример, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30 процентов способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд, - говорила Попова .

Всемирная организация здравоохранения подтверждает эффективность дезинфицирующих растворов, которые содержат не меньше 60% спирта. Те же данные приводит и Центр по контролю и профилактике заболеваемости в США.

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