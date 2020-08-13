Почему в Алматы летают вертолеты

Облет проводится на базе вертолета ДЧС со вчерашнего дня.

Полиция Алматы возобновила воздушное патрулирование. Его цель - проведение общего анализа и мониторинга дорожной обстановки города, выявление наиболее загруженных перекрестков для организации ручного регулирования, обследование основных магистралей мегаполиса, изучение и устранение причин, а также условий заторных явлений, передает zakon.kz.

За последние годы в городе Алматы значительно увеличилась плотность транспортных потоков на улицах и магистралях, в связи с чем, полицией принимаются меры по совершенствованию организации дорожного движения. В целях выявления причин создания помех автомобильному движению, оперативному принятию решений по внесению изменений и коррективов по организации дорожного движения, решено возобновить практику вертолетного патрулирования над городом, что значительно улучшит состояние безопасности дорожного движения и благоприятно скажется на снижении уровня аварийности и травматизма на дорогах крупного мегаполиса, - сообщил начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

В полиции также добавили, что облет проводится на базе вертолета ДЧС со вчерашнего дня. В патрулировании с воздуха задействованы руководители административной полиции и местной полицейской службы, которыми с высоты птичьего полета монииторится дорожная обстановка и в режиме онлайн патрульным экипажам предоставляется актуальная информация об участках, где затруднено движение транспортных средств.

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