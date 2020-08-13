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На главного санврача Алматинской области завели дисциплинарное дело

Результаты рассмотрения дела будут известны позже.

Фото : скриншот видео13 августа 2020, 09:59

Агентство по делам госслужбы завело дисциплинарное дело в отношении нового главного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова, передает zakon.kz.

Агентство обратило внимание на видео встречи Сыдыманова с жителями Талдыкоргана, в ходе которого были выявлены нарушения Этического кодекса государственных служащих.

Департаменту Агентства РК по делам государственной службы по Алматинской области поручено возбудить дисциплинарное дело в отношении государственного служащего с последующим рассмотрением дела на Совете по этике. Результаты рассмотрения дисциплинарного дела будут доведены до общественности, - сообщил официальный представитель агентства Ерхан Таткен.

Видеозапись разговора санврача с предпринимателями было опубликовано в Instagram.

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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta) 12 Авг 2020 в 12:55 PDT

Пользователи соцсетей сочли его разговор неуважительным.

Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Ты же дома будешь сидеть, кормить кого-то. Что вы меня этот, я что, первый год замужем, что ли? Все, давайте, голову мне не морочьте, работать надо. Ты что снимаешь? Вот так потом все начинаетсяю Ты меня снимаешь что-ли?, - говорит на видео Ергали Сыдыманов.


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