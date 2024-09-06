Уголовное дело завели на певицу Монеточку

Уголовное дело завели на российскую певицу Елизавету Гырдымову, более известную под псевдонимом Монеточка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 сентября сообщили в прокуратуре Москвы.

"По материалам проверки прокуратуры г. Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой (признана иноагентом), более известной как "Монеточка", возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", – говорится в сообщении.

Отметим, в реестр иноагентов артистку включили в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что бывшего прокурора в Талдыкоргане приговорили к крупному штрафу за мошенничество.