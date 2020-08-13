Алматы станет более зеленым городом 

Министерство экологии готово плотно сотрудничать с властями южной столицы для улучшения экологической обстановки, так как многие вопросы зависят от местных исполнительных органов.

В Алматы будет увеличена площадь зеленых насаждений. Это предусмотрено в Дорожной карте по городу, сообщает zakon.kz.

На сегодня в мегаполисе насчитывается около 2,2 млн зеленых насаждений. На 1 жителя приходится 7,4 м2, при нормативе в 10 м2.

Этот показатель нужно довести до 2 тыс. га и увеличить количество деревьев до 3-х млн единиц, - сказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Жолдасов Зулфухар.

Министерство экологии готово плотно сотрудничать с властями южной столицы для улучшения экологической обстановки, так как многие вопросы зависят от местных исполнительных органов.

Он уверен, что вместе с акиматом, а также в сотрудничестве с общественностью города, можно добиться хороших результатов.

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