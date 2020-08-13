Как повысят цены на тепло после реконструкции ТЭЦ-2 в Алматы

Предварительная стоимость проекта 98 млрд тенге.

После реконструкции ТЭЦ-2 ожидается увеличение тарифов на тепло-электроэнергию на 34%, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов.

По его словам, сейчас ведется разработка ТЭО проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду".

Одним из решений, является реконструкция ТЭЦ-2 для сжигания природного газа на существующих котлоагрегатах, что позволит снизить выбросы ТЭЦ на 83%(с текущих 37 до 6 тыс.тонн),а такие преобладающие сейчас токсичные вещества, как диоксид серы, пыль золы вовсе исчезнут. Предварительная стоимость проекта 98 млрд тенге. По расчетам это может привести к увеличению тарифов на тепло-электроэнергию на 34%(с 8,7 до 11,6 тенге), - отметил Жолдасов.

Он уточнил, что имеется проблема в реализации из-за расположения котлов на уровне в минус 12 метров. Решением является установка нового газового котла на существующем каркасе выше нулевой.





Другой альтернативой является реконструкция существующих котлоагрегатов работающих на угле, с установкой современной очистки выбросов до Европейского уровня, что позволит снизить выбросы с 37 до 11 тыс. тонн в год или на 71%, и, в частности, по диоксиду серы до 86%, по пыли до 80%. По расчетам ожидается увеличение тарифов на 25%(с 8,7 до 10,9 тенге), - заключил председатель.

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