Часть перенесших COVID-19 врачей могут не получить денежную компенсацию 

Глава управления общественного здравоохранения напомнил, что выплаты полагаются медработникам, которые были задействованы на передовой.

Врачи не задействованные на передовой борьбы с коронавирусной инфекции, но перенесшие это заболевание не рассматриваются для выплат, но к данному вопросу могут вернуться для рассмотрения, сообщил в ходе онлайн диалога в "Antikor Ortalygy" руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас выплаты дают тем специалистам, которые работали в карантинных, провизорных и инфекционных стационарах. Поэтому те люди, которые заболели и не попадают под вышеназванные категории, пока не рассматриваются для выплат. Возможно, мы к этому вопросу позже вернемся, — сообщил Тимур Муратов, отвечая на вопрос СМИ.

В целом, по его словам, вопрос по выплатам очень серьезный, так как только в столице заболело 1 049 медицинских работников.

Это врачи и медицинские сестры. Каждый из них получит по 2 млн тенге за то, что заболели коронавирусом. С 1 августа идет совместная статистка, но это не значит, что те, кто болел пневмонией ранее не получат выплаты. У нас есть коды диагнозов, которые с Минздравом согласовали. Наши медработники, которые проходят, они тоже попадают под категорию и будут получать выплаты, — заверил руководитель управления.

Также он добавил, что на сегодня проводится работа по летальным случаям среди врачей. Так, в стране создана база, которая первое время совершенствовалась.

Теперь необходимо оцифровать все материалы, карты эпидемиологического расследования, медицинские карты. Сейчас сотрудники управления здравоохранения в этом направлении работают практически круглосуточно. Данные из 1 049 наших медицинских работников 780 введены в базу. Остальные в скором времени закончим. Думаю, со следующей недели они будут уже введены в базу и начнется рассмотрение, — заключил Муратов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!