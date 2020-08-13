Итоги выборов в Сенат. Кто стал депутатом 

Особенностью этой избирательной кампании является возросшая политическая активность женщин.

13 августа 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросу установления и опубликования итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа 2020 года, сообщает zakon.kz.

В заседании в режиме ВКС приняли участие территориальные избирательные комиссии областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент и в онлайн режиме - представители средств массовой информации.

С докладом "Об установлении и опубликовании итогов выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 12 августа 2020 года" выступил заместитель Председателя ЦИК РК Константин Петров. Он доложил, что на основании протоколов областных, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкент избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов Сената Парламента выборы признаны состоявшимися в 14 областях Республики Казахстан, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Из 3069 выборщиков приняли участие в голосовании 2889 или 94,1 процента от общего числа выборщиков. Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными признаны 15 избирательных бюллетеней.

По итогам дня голосования депутатами Сената Парламента Республики Казахстан избраны:

от Акмолинской области – Бекенов Нурлан Жексембаевич, 1961 года рождения, председатель Ревизионной комиссии по Акмолинской области;

от Актюбинской области – Каниев Бауыржан Нуралиевич, 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области;

от Алматинской области – Дюсембинов Султан Мырзабекович, 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата;

от Атырауской области – Лукпанов Сагындык Есенгалиевич, 1960 года рождения, управляющий директор-член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc";

от Восточно-Казахстанской области – Булавкина Ольга Александровна, 1972 года рождения, аким Бородулихинского района;

от Жамбылской области – Орынбеков Бекболат Серикбекович, 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области;

от Западно-Казахстанской области – Рысбекова Ляззат Туякбаевна, 1976 года рождения, финансовый директор ЧУ "Уральский гуманитарный колледж";

от Карагандинской области – Ершов Сергей Михайлович, 1960 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;

от Костанайской области – Карплюк Сергей Алексеевич, 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области;

от Кызылординской области – Альназарова Акмарал Шарипбаевна, 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии "Nur Otan";

от Мангистауской области – Алдашев Суиндик Тасеменович, 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай";

от Павлодарской области – Нухулы Алтынбек, 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета;

от Северо-Казахстанской области – Перепечина Ольга Валентиновна, 1967 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;

от Туркестанской области – Бектаев Али Абдикаримович, 1962 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан;

от города Нур-Султан – Куришбаев Ахылбек Кажигулович, 1961 года рождения, Председатель Правления АО "Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина";

от города Алматы – Макежанов Султанбек Алмасбекович, 1961 года рождения, аким Медеуского района города Алматы;

от города Шымкент – Капбарова Айгуль Жарылкасыновна, 1975 года рождения, депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

Также в ходе заседания выступила Секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина. Она сообщила, что ранее каждому кандидату в депутаты Сената Парламента из республиканского бюджета были предусмотрены финансовые средства для проведения предвыборной агитации. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах, данные средства были использованы не полном объеме. В этой связи неосвоенные средства будут возвращены в бюджет.

Завершая заседание, Председатель ЦИК РК Берик Имашев отметил, что особенностью этой избирательной кампании является возросшая политическая активность женщин. Так, из 17 избранных депутатов 5 – женщины, что составляет 29,4%. На выборах 2014 и 2017 годов данный показатель был всего 6%.

Голосование, равно как и все другие избирательные процедуры, проходило в соответствии с нормами выборного законодательства.

В день выборов, посредством интернет-ресурса Центризбиркома функционировали сервисы онлайн наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, таким образом была обеспечена прозрачность и гласность избирательного процесса. Данный процесс оперативно освещался по информационным каналам ЦИК РК.

За процедурой голосования и подведением итогов выборов осуществляли наблюдение 242 местных и 5 международных наблюдателей.

Выборы были проведены с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению санитарной безопасности избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

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